Liège: la fille du ministre Marcourt aurait travaillé pour Nethys

Selon nos confrères du Vif, Raphaëlle Marcourt, fille du ministre wallon de l’Économie et homme fort du PS liégeois, Jean-Claude Marcourt, aurait travaillé pour Nethys, la filiale opérationnelle de l’intercommunale Publifin, qui défraie la chronique depuis plus de deux mois maintenant. Et ce, dans le cadre d’une vaste analyse à mener pour la mise en conformité de l’entreprise avec un règlement européen relatif à la protection des données privées des clients. Clients qui sont au nombre de 800.000 chez Voo, notamment.

D’après le Vif, plusieurs réunions auraient ainsi eu lieu en octobre et novembre 2016, de même que plusieurs échanges de mails et de courriers entre Maître Raphaëlle Marcourt, qui travaille au sein du cabinet fondé par son père comme spécialiste en droit social et droit de la famille, et le groupe Nethys, par l’entremise de Bénédicte Bayer, directrice générale de Publifin.

L’élément mis particulièrement en avant par l’hebdomadaire est le suivant : à la mi-janvier, Raphaëlle Marcourt a rédigé une lettre destinée à Bénédicte Bayer et à deux cadres de Nethys, faisant suite « à l’échange d’e-mails intervenus entre Madame Bayer et Maître Marcourt durant ce mois de janvier », relatif au « mandat principal qui nous a été donné (soit une analyse de fond des tenants et aboutissants du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données, sur les différentes catégories de personnes physiques concernées au sein d’un groupe comme Nethys, pour reprendre les termes retranscrits par le Vif, NDLR). ».

Des échanges de mails et de courriers entre la fille du ministre Marcourt et Nethys en pleine tempête Publifin, voilà qui peut interpeller. D’autant plus si l’on se remémore les positions tranchées de Jean-Claude Marcourt dans cette affaire et sa défense de ce qu’il appelle « l’initiative industrielle publique ».

Le Vif rapporte également que des cadres de Nethys auraient alors contesté le mandat confié par Bénédicte Bayer à Raphaëlle Marcourt, au motif que la fille du ministre n’a ni la carrure ni l’expérience cette mission. Ce à quoi la directrice générale de Publifin aurait rétorqué :. » C’est le seul soutien de Stéphane, on peut bien faire travailler sa fille ! On n’est pas à 50 K près ! »

Interrogée nos confrères, Raphaëlle Marcourt a rétorqué : « Nethys (ou toute autre société à laquelle elle est associée) ne m’a pas confié de dossiers. »