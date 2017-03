Un adolescent harcelé et agressé par d'autres à un arrêt de bus bruxellois: personne ne semble réagir… (vidéo)

La vidéo particulièrement choquante montre des adolescents en train d’insulter et de jeter des détritus sur un autre ado, incapable de réagir face à ces atrocités. Et dans la rue, personne ne semble vraiment en train de réagir pour arrêter ces brimades.

Un adolescent insulté et harcelé par d’autres gamins à un arrêt de bus de la région bruxelloise : voici l’expérience sociale choisie par la chaîne YouTube « Would You React ? » pour conscientiser la population aux problèmes de harcèlement parmi les jeunes.

La vidéo atteint déjà plus de 400.000 vues sur la plate-forme vidéo Youtube. Dans celle-ci, un adolescent est victime de harcèlement par d’autres jeunes qui le frappent et lui lancent des chips et du lait en plein visage.

Contacté par nos soins, Jonathan Lambinet nous explique qu’il y avait une véritable« nécessité à réaliser cette vidéo. Derrière nos écrans, on pense toujours réagir, mais dans la réalité c’est bien différent. Différents facteurs entrent en compte, notamment celui du stress ». Parmi les deux types de commentaires qui reviennent le plus fréquemment, le réalisateur pointe celui qui « trouve que la société est nulle et qu’il réagirait sans hésitation. La deuxième réaction la plus fréquente est un remerciement. Les gens sont contents qu’on leur ouvre les yeux sur leur comportement ».

Fait interpellant, dans la vidéo, « très peu d adultes réagissent, ce sont principalement des jeunes qui osent s’opposer ». Avec cette vidéo, Jonathan Lambinet cherche à « changer les mentalités, idéalement. On espère que d’autres s’en souviendront à l’avenir », explique-t-il. « On n’est pas obligés de rester passifs dans ce genre de cas ». En fin de compte, le Youtuber a souhaité sensibiliser les jeunes de 18 à 24 ans. « Ils représentent 40% de mes abonnés et, je le sais, sont très sensibles à ce genre de thème ».