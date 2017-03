Luc Trullemans annonce de fortes pluies et du vent pour la fin des vacances de carnaval: "Des chutes de neige possibles dimanche"

Le météorologue l’annonce : « 48 heures de temps doux mais avec peu ou pas de soleil et de nouvelles pluies en perspective. Il fera à nouveau plus frais à partir de dimanche. »

Une dépression océanique est arrivée au sud de l’Irlande et dirigera ces prochaines 48 heures un flux très doux sur nos régions avec des températures qui iront se situer entre 9 et 11º en Ardenne et entre 11 et 14º en plaine et à la mer.

Les zones de pluies qui sont associées à cette dépression provoqueront, après quelques éclaircies matinales, un ciel de plus en plus encombré et des pluies se manifesteront surtout sur le littoral et la Flandre-Occidentale.

Ces pluies se généraliseront à tout le territoire pour samedi en donnant 3 à 8 litres/m².

Dans le courant de la journée de dimanche, avec un vent qui aura viré du sud vers l’ouest, nous passerons dans une masse d’air plus fraîche avec environ 5º en moins que la veille.

D’autres précipitations sont attendues sous forme de pluie ou de giboulées de grésil et même de neige fondante ou de neige sur le relief ardennais.

Les températures matinales oscilleront entre 0º sur les Hautes Fagnes et 4º à la mer et l’après-midi les maximales resteront comprises entre 2 et 6º au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 6 et 8º dans les autres régions.

En début de semaine prochaine, il continuera à faire frais avec pour lundi encore des périodes de pluies ou de giboulées pouvant donner 2 à 6 litres/m² sur la moitié nord-ouest du pays et 6 à 12 litres/m² sur la moitié sud-est du pays.

En Ardenne, au-dessus de 400 à 500 mètres il continuera à neiger par intermittence.

Mardi, avec le passage d’une crête anticyclonique, il fera plus sec avec progressivement des éclaircies sur le centre et l’ouest du pays et quelques dernières giboulées seront encore à craindre sur le nord du relief ardennais.

Dès mercredi le vent reviendra au sud-ouest et sera chargé d’un air à nouveau plus doux, les maxima revenant entre 6º sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 12 à 13º en plaine.

Le ciel devrait cependant encore être assez nuageux avec risque de faibles précipitations.