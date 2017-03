Roland Duchâtelet va être la cible d'une manifestation des supporters de Charlton et de Saint-Trond

Les fans britanniques qui seront trois cents ont promis une marche « pacifique » à la bourgmestre Veerle Heeren (CD&V). Celle-ci leur fait confiance, mais les encadrera tout de même par des forces de la police.

Le rassemblement est prévu à 17h45 au Veemarkt. La marche mènera le cortège au Stayen, où les canaris affrontent l’AS Eupen à 20 heures. « Cela fait des semaines qu’ils ont sollicité l’autorisation de manifester », explique Veerle Heeren, « tout s’est fait dans les règles… »

Les fans contestent vigoureusement la direction sportive de Roland Duchâtelet. « Derrière les investissements dans les infrastructures du Stayen qui ne sont qu’un écran de fumée, explique le groupe d’opposants Graag een Ander STVV (GrAS, Pour un autre STVV), Duchâtelet utilise ses connexions politiques et les supporters pour constituer une solide société commerciale. Il se soucie clairement très peu voire pas du tout de mener le club vers le succès au plan sportif. Ce qui l’intéresse c’est le profit financier qu’il peut en retirer. En ce qui nous concerne on veut une direction qui considère le STVV comme un club de sport professionnel compétitif, et non comme un Shopping Center ou un commerce ».

Même son de cloche côté fans en colère de Charlton.

« Nous exigeons que le propriétaire actuel de Charlton Athletic, Roland Duchatelet, se décide à sonder le milieu des affaires en vue de trouver un successeur qui serait lui au courant du mode de fonctionnement d’un club de football, prêt à investir intelligemment et à valoriser le rôle des supporters. On veut le départ de Roland, avant qu’il ne soit trop tard… »

Saint-Trond est 14e sur 16 de la Jupiler Pro League, la D1A belge, et Charlton Athletic, 15e sur 24 de la League One, la D3 anglaise…