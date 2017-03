Alerte à la bombe à la Porte de Hal: Majid Afkir, 27 ans, a déjà été condamné dans la filière Zerkani

Vers 17h ce jeudi, le quartier de la porte de Hal à Saint-Gilles a été bouclé par les forces de l’ordre. Le parc qui entoure l’édifice a été rapidement évacué. En cause, un véhicule suspect repéré par une patrouille de police. Ce véhicule était conduit par un dénommé Majid Afkir.

Majid Afkir, âgé de 27 ans, n’est pas un inconnu de la justice belge, bien au contraire. L’individu avait déjà tenté le 13 juin 2013 de rejoindre la Syrie. Il était en contact avec Najim Laachraoui (l’artificier et kamikaze de Zaventem), qui lui conseillera de faire des achats au Décathlon tels que talkie-walkie, vêtements de sport, etc. Seulement, le lendemain, il avait été arrêté à la frontière turque. C’est son père qui était venu le rechercher trois jours plus tard.

En janvier 2014, l’homme avait fait une nouvelle tentative, accompagné de Fatima Yatto, sa femme en janvier 2014. Sans succès. Il a été une nouvelle fois arrêté le 24 février 2014, avec quatre autres individus, alors qu’il était porche de la frontière turco-syrienne. Majid avait ensuite extradé vers la Belgique. Pourtant, après un an seulement de détention, la chambre des mises en accusation ordonnait sa libération.

Une libération conditionnelle qui était assortie de plusieurs éléments à respecter : ne pas quitter le territoire, ne pas sortir le soir et reprendre un travail. Une décision qui semblait appropriée pour l’un de ses avocats, M e Didier de Quévy. « C’est un professeur de mécanique dans un athénée bruxellois, qui n’est plus impliqué depuis longtemps dans tout projet de combat de djihad en Syrie et qui, à part des écoutes téléphoniques remontant à 2012, avait repris une vie normale », avait-il soutenu. En 2016, le procès de la filière syrienne s’ouvre et Majid Afkir est condamné à cinq ans de prison avec sursis partiel. Le tribunal correctionnel estimait qu’il était bien membre d’une organisation terroriste.

Selon nos informations, Majid Afkir résiderait dans le quartier Helmet, à Schaerbeek. À l’heure de boucler ces lignes, son appartement serait fouillé de fond en comble par les autorités.