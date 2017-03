Nolween Leroy nous raconte les coulisses de enregistrements de «Mission Enfoirés» (ce soir, sur TF1)

Comme chaque année, de nombreux artistes ont répondu présent à l’appel de la solidarité. Plus d’une trentaine de personnalités se sont succédé sur scène pour assurer un show des plus réussis. Malgré l’absence de Jean-Jacques Goldman, les chanteurs et autres vedettes ont relevé le défi d’amuser la galerie pendant plus que quatre heures.

Patrick Bruel, Liane Foly, Grégoire, Bénabar, Gérard Jugnot, Maxime Le Forestier, Michèle Laroque, MC Solaar, les deux petits nouveaux Amir et Kendji Girac ou encore Jenifer, Michael Youn, Jean-Louis Aubert, Christophe Maé, Tal et Zazie ont repris les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui. Nolwenn Leroy se confie sur cette semaine de spectacles qui sort de l’ordinaire.

Vous n’êtes plus une petite nouvelle au sein des Enfoirés !

Oui, cela va faire douze ans que j’y participe. Je n’ai pas commencé tout de suite après le début ma carrière. Je suis entrée dans la troupe parce que j’étais déjà marraine de la fondation Abbé Pierre, j’avais déjà commencé mon engagement. Cela donnait un sens global à ma participation. Le combat de la fondation Abbé Pierre et celui des Restos du Cœur est assez complémentaire. Il ne faut pas oublier que nous sommes là pour défendre une cause.

Les Enfoirés imposent un rythme effréné. Etes-vous rodée ?

Oui, nous sommes rodés à cette organisation spéciale. Nous avons nos petites habitudes, nos routines qui s’installent pendant la semaine de spectacles. Je viens d’aller faire un petit tour chez l’ostéopathe pour retrouver un peu d’énergie avant d’entamer le deuxième spectacle de la journée. Chaque année, le show est différent. Il faut s’adapter à la façon dont il est construit, au choix des chansons. Pour cette édition, je suis assez sollicitée au niveau vocal. Il faut faire attention à ne pas griller ses cartouches les premiers jours, à ne pas aller se coucher trop tard car la semaine des Enfoirés, c’est un tout ! Il y a toutes ces choses que les téléspectateurs ne voient pas, ces moments de partage et de bonheur entre nous.

Vous chantez sur scène avec Jenifer. Une certaine presse vous disait fâchées…

C’est une légende urbaine qui a été inventée par un journaliste. C’est bien triste cette histoire. Généralement je ne réponds pas à ce genre de question. Cette histoire ne fait référence à rien. Nous sommes les deux premières à en rire. Nous avons toutes les deux la même distance par rapport à la presse, nous sommes rodées à ce genre de chose.

Durant le spectacle, vous ne faites pas que chanter, vous jouez également la comédie. Cela vous plaît-il ?