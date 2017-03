Bancontact, Maestro...: intervention sur le réseau de paiement dans la nuit de dimanche à lundi

Le réseau et les systèmes de paiement de Worldline seront indisponibles dans la nuit de dimanche à lundi, entre 00h15 et 02h15, a indiqué vendredi la société. Une mise à jour du système informatique de paiement électronique doit être effectuée.

Pendant ce laps de temps, il ne sera pas possible de payer par carte (Bancontact et Maestro et la plupart des cartes de crédit). Ceci est également valable pour les paiements effectués sur internet. Les détenteurs de cartes pourront cependant retirer de l’argent aux distributeurs de leur propre banque, précise Worldline.