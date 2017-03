Anthony Vanden Borre de retour à la capitale après son passage au TP Mazembe? "Les portes d'Anderlecht seront toujours ouvertes"

Herman Van Holsbeeck absent lors de la conférence de presse d’Anthony Vanden Borre, ce jeudi midi, c’est Jean-François Lenvain, membre de la cellule sociale anderlechtoise, en quelque sorte le confident d’Anthony, qui a pris la parole au nom du club.

« Anthony est et restera l’enfant du club, le ket d’Anderlecht. Comme dans toute famille, le ton monte parfois et des disputes éclatent mais jamais notre amour n’aura souffert. C’est pourquoi, les portes du Sporting seront toujours ouvertes pour lui », déclare-t-il avec émotion. « Lorsqu’il a demandé à résilier son contrat, Herman Van Holsbeeck a directement refusé jugeant qu’il était trop jeune pour mettre un terme à sa carrière et que la flamme était toujours présente. Nous sommes donc fiers, mais aussi tristes, de laisser partir Anthony vers TP Mazembe, un club où il pourra s’épanouir et se retrouver. Ceci étant dit, nous espérons tous que tu reviendras un jour chez nous après ton expérience congolaise car nous sommes persuadés que tu as encore beaucoup à offrir à la jeunesse anderlechtoise et à notre centre de formation. »