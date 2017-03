"Même pas vrai!": une campagne contre les clichés sur la sexualité

« Pour être bon au lit, il faut avoir de l’expérience ». « Les hommes ont des besoins sexuels à satisfaire ». « Une femme qui aime le sexe est une salope »… Tout le monde peut ne pas se sentir concerné par ces stéréotypes, mais chacun(e) de nous en a sûrement déjà entendu certains.

Il est important que chacun(e) se sente libre de vivre sa sexualité comme il/elle le souhaite, et non comme la société le lui impose. La campagne de sensibilisation « Même pas vrai » a pour objectif de permettre à tou(te)s de prendre conscience des clichés qui subsistent en la matière.

« Au travers de ce projet, la Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes (FCPF-FPS) souhaite promouvoir la santé sexuelle en tant que droit humain, ainsi que l’épanouissement sexuel dénué de toute contrainte sociale liée au genre », explique Eloïse Malcourant, responsable éducation permanente aux FPS – réseau Solidaris. « Il est important de sensibiliser les citoyen(ne)s au rôle qu’ils/elles ont à jouer dans leur santé sexuelle et reproductive, et de conscientiser tout un chacun au fait que sa sexualité lui appartient. Tout le monde a ses propres envies et désirs, qui sont liés à sa personnalité et pas à son genre ! »

Exemple 1 : « Les hommes ont toujours envie et sont toujours prêts à faire l’amour »

On entend souvent que les femmes utilisent des excuses quand le désir n’est pas au rendez-vous. 62 % des hommes avouent refuser de faire l’amour plus souvent que leurs partenaires féminines. Fatigue, stress du travail, migraine, peur de la panne ou juste pas envie : les hommes, comme les femmes, peuvent ne pas avoir la tête à ça.

Exemple 2 : « Une fille qui montre que quelqu’un lui plaît cherche à avoir un rapport sexuel »

Une fille qui accepte des avances ne veut pas nécessairement dire : « J’ai envie de faire l’amour avec toi ». Tant pour un garçon que pour une fille, séduire une personne ne signifie pas forcément que l’on veut avoir un rapport sexuel… Ou du moins pas tout de suite ! La richesse des relations ne se limite pas au sexe, et heureusement.

Exemple 3 : « Les homos sont plus infidèles que les hétéros »

Tous les couples peuvent être concernés par l’infidélité, et les homosexuels pas plus que les autres. L’infidélité peut être vécue de différentes manières en fonction de la personnalité de chacun(e), de sa conception de la vie de couple et de son éducation. Pour certain(e)s, avoir des relations extraconjugales est accepté, on parle alors de « relations libres ».

Exemple 4 : « Rapport sexuel réussi = orgasme mutuel »

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’orgasme qu’il n’y a pas de plaisir. L’orgasme n’est ni la règle ni l’objectif d’un rapport sexuel réussi. Les caresses, les préliminaires, l’excitation peuvent procurer du plaisir même s’ils n’aboutissent pas à un orgasme chez l’un ou l’autre partenaire. Relation sexuelle réussie = plaisir sexuel partagé (avec ou sans orgasme).

Exemple 5 : « La capote c’est la responsabilité des mecs, la pilule celle des filles »

Même si la capote est portée par les garçons et la pilule prise par les filles, les risques de grossesses non-désirées ou de transmission d’IST (infections sexuellement transmissibles) concernent tous les partenaires. Parler de la contraception et de la protection contre les maladies est essentiel pour chacun(e).

Exemple 6 : « La taille du pénis, c’est super important »

Que ces messieurs se rassurent, tous les hommes ne sont pas membrés comme les acteurs de film X… On ne parle de ’micropénis’ qu’en-dessous de 8 cm en érection, ce qui ne concerne que 3 % de la population. Et micropénis peut aussi rimer avec plaisir !

Exemple 7 : « Une fille en minijupe a envie d’avoir un rapport sexuel »

Un mec qui se balade en short et torse nu veut-il qu’on lui saute dessus ? Non ! Alors pourquoi serait-ce le cas pour une fille ? Cette croyance est l’une des premières causes du harcèlement de rue dont les filles sont victimes. Les choix vestimentaires d’une personne ne reflètent pas son appétit sexuel !

Exemple 8 : « Une femme qui aime le sexe est une salope »

Certain(e)s pensent que c’est dans la « nature » des hommes d’aimer le sexe. Mais une femme a aussi des envies sexuelles et est libre de les exprimer… Et d’aimer ça ! Car au final, on est tous des êtres humains et chacun fait ce qu’il veut de sa sexualité.

Exemple 9 : « Une femme qui accumule les coups d’un soir est une nympho »

Certains hommes ont tendance à se vanter d’avoir eu plus de conquêtes que ce qu’ils n’ont eu en réalité. Être un tombeur de ces dames est bien perçu, alors qu’être une séductrice est souvent vu comme négatif… Pourquoi une femme aurait-elle moins le droit que les hommes d’avoir des aventures, si elle le souhaite ?

Exemple 10 : « Si une femme ne couche pas, elle se fera larguer ou tromper »

En cas de baisse passagère de libido, ou d’envie d’attendre avant de passer à l’acte, cette peur est répandue chez les femmes, et encore plus chez les jeunes. Se forcer à avoir des rapports n’est pourtant pas une bonne solution. Il est important qu’une relation soit basée sur le respect mutuel. Il est donc légitime de dire « non » ou « pas maintenant » sans craindre des conséquences.