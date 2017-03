Evasion à Lantin: Mustapha Iken sur la liste des fugitifs les plus recherchés de Belgique

Belga

L’homme qui s’est évadé dimanche dernier de la prison de Lantin, Mustapha Iken, figure désormais sur la liste des fugitifs condamnés les plus recherchés de Belgique. Ce Liégeois de trente ans purgeait une peine de prison pour de nouveaux faits de tiger-kidnapping et braquages de banques commis à Amay et Oupeye fin de l’année dernière.