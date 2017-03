Drame sur les pistes de ski: le Liégeois Sébastien Clavier, patron de la Cour des Carrioles, s'est tué à Val Thorens

Le drame s’est produit en milieu d’après-midi, ce vendredi, dans la station de ski de Val-Thorens en France.

Selon les informations dont on dispose actuellement, Sébastien Clavier, 38 ans, se trouvait alors sur le snow park du domaine skiable « avec une mauvaise visibilité et le vent qui soufflait », selon l’AFP. Il aurait alors perdu le contrôle de ses skis et aurait percuté de plein fouet une congère se trouvant en bordure du park. Le choc a été extrêmement violent et lui a causé un traumatisme cervical, autrement dit le coup du lapin, selon les secouristes qui sont intervenus sur place.

Ses amis qui l’accompagnaient l’ont retrouvé au sol, inconscient, et ont alerté les pisteurs qui ont tenté une réanimation avant l’arrivée d’un médecin amené en hélicoptère qui n’a pu que constater le décès.

Sébastien Clavier, « CBA », était bien connu à Liège. C’est lui qui, avec un associé, avait lancé le « CBA burger », dont les échoppes sont bien connues sur le Village de Noël de Liège, notamment. Il avait également, avec ce même associé, repris « La Cour des Carrioles », à la Grand-Poste, bien connue des visiteurs de la Batte.