Un samedi très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses, mais des températures très douces

Un temps très nuageux avec des périodes de pluie ou d’averses est attendu samedi, annonce l’IRM. Dans l’après-midi, un coup de tonnerre n’est pas exclu. Les températures seront par contre très douces avec des maxima entre 10 et 14 degrés.

Samedi, le ciel se couvre dans toutes les régions. Des pluies parfois sous forme d’averses s’enfonceront lentement vers le centre puis l’est du pays. L’après- midi, un coup de tonnerre ne sera pas exclu dans l’est du pays.

Une relative douceur est enregistrée avec des températures qui atteignent 10 à 14 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud. Dans l’ouest du pays le vent tournera au secteur sud-ouest.

Des averses se produiront encore durant la soirée. Une amélioration interviendra cependant en cours de nuit à partir de la

région côtière sous forme d’un temps plus sec et davantage d’éclaircies.

Les températures redescendront entre 2 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 7 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré de sud-ouest.

Dimanche, la matinée sera d’abord sèche et partiellement nuageuse. Rapidement, le ciel se couvrira et nous recevrons à

partir du milieu de journée assez bien de pluie et des averses depuis la frontière française. Les maxima varieront entre 5 degrés en Hautes- Fagnes et 10 degrés en Campine, avec des valeurs proches de 8 ou 9 degrés dans le centre. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à assez fort et soufflera en rafales de 50 à 70 km/ h, voire localement davantage sous les averses.