Visé: il braque un magasin et s'en va en disant «merci, Monsieur»

Cela aurait pu paraître assez cocasse si l’individu qui a été interpellé ce vendredi par la police de la Basse-Meuse n’avait pas un casier long comme le bras. Cet habitant de Hermalle-sous-Argenteau âgé de 45 ans est en effet bien connu de la justice pour des faits d’extorsion, de coups et blessures volontaires ou encore en matière de stupéfiants. Il fait d’ailleurs, actuellement, l’objet d’un dossier pour un vol commis avec violence pour lequel il venait d'être remis en liberté conditionnelle à la mi-février.

Ce vendredi, en fin de matinée, il s’est rendu dans un magasin de prêt-à-porter du centre de Visé. Il y a pris quelques effets et a fait mine de vouloir aller payer ceux-ci. Arrivé devant le comptoir, il a alors exhibé un couteau et a menacé un employé en le sommant de lui remettre la caisse. L’employé lui a répondu que c’était impossible, qu’il n’en avait pas la possibilité.

Le quadragénaire est devenu de plus en plus menaçant, en s’agitant dans le magasin. L’employé lui alors dit que, s’il voulait, il pouvait lui donner le billet de 20 euros qu’il avait dans son portefeuille, à la condition que l’individu baisse son arme. Ce que le braqueur a fait ! Il a pris le billet de 20 euros et a quitté le magasin après avoir dit à l’employé « merci, Monsieur »…

Le commerçant a évidemment prévenu les services de police qui n’ont pas tardé à mettre la main sur le quadragénaire. En effet, l’homme était un quasi habitué du magasin et y disposait d’une carte de fidélité ! La police a donc très vite pu retrouver sa trace.

L’homme a été privé de liberté et devait être présenté, ce samedi, devant un juge d’instruction liégeois.