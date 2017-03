Un pigeon belge vendu aux enchères pour la somme record de 316.000 euros

Un pigeon belge a été adjugé à 316.000 euros aux enchères samedi, selon le site spécialisé Pipa ("Pigeon Paradise"). Il s’agit du pigeon le plus cher jamais vendu. Le volatile prénommé «Golden Prince» originaire de Wevelgem est l’un des meilleurs pigeons voyageurs du moment. L’offre de 316.000 euros a été émise depuis l’Afrique du sud.

«Golden Prince» fait partie d’une collection de 405 pigeons, appartenant à un éleveur de Wevelgem (Flandre occidentale). Il s’agit de la vente aux enchères la plus importante de la saison, selon Pipa. Elle se déroulera jusqu’à dimanche soir et le compteur s’élève actuellement déjà à plus de 1 million d’euros.

Le dernier record de vente s’élevait à 310.000 euros pour un pigeon en 2013.