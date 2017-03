Dries Mertens double buteur avec Naples sur le terrain de la Roma (1-2), avec une célébration complètement dingue qui va faire le tour du monde! (vidéos)

Alors qu’il était resté muet en championnat depuis un mois, Dries Mertens a retrouvé le chemin des filets sur le terrain de l’AS Rome de Radja Nainggolan. Et on peut dire que le Diable a fêté ça d’une manière très originale… La fête a cependant été gâchée quand il a été contraint de sortir, touché au mollet, à un quart d’heure de la fin. Radja Nainggolan a joué tout le match du côté des Romains, Thomas Vermaelen est resté sur le banc.

Dries Mertens inscrit les deux buts de son équipe lors de la victoire 1-2 de Naples sur le terrain de l’AS Roma, samedi, pour le compte de la 27e journée du championnat d’Italie.

Le Diable partait ainsi en profondeur sur une passe de Hamsik avant d’ajuster Szczesny, le gardien romain, d’une jolie pichenette (26e, 0-1). Mais sa célébration va autant faire parler que le but lui-même. Il a en effet imité… un chien, qui urine sur le piquet de corner ! Il marque donc son territoire sur le terrain de l’AS Rome, un geste qui fait polémique en Italie.

GOAL! Dries Mertens puts Napoli in the lead and has another special celebration in store for us 😂 #RomaNapoli pic.twitter.com/Lo1ZZZ5gAS — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 4 mars 2017

> La vidéo sur mobile

Dries Mertens' celebration 🐶🙈. pic.twitter.com/8BJvCNt3nT — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) 4 mars 2017

Il doublait l’avantage des siens en début de seconde mi-temps, en étant à la réception d’un centre venu de la gauche de Lorenzo Insigne (50e, 0-2).

0-2! Dries Mertens scores his 2nd of the day! 🔥 A hattrick in the making? #RomaNapoli pic.twitter.com/koUK7osM6g — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 4 mars 2017

> La vidéo sur mobile

Le Diable porte ainsi son compteur à 18 buts en Serie A cette saison. Il revient au classement des buteurs à une réalisation du trio de tête formé par Gonzalo Higuain (Juventus), Edin Dzeko (AS Roma) et Andrea Belotti (Torino). Mertens n’est plus qu’à trois buts de son record personnel, réalisé lors de la saison 2011-2012 sous le maillot du PSV Eindhoven.

Entre ses deux buts, Mertens avait fait trembler les filets une nouvelle fois, mais l’arbitre avait annulé pour une faute sur Fazio (38e).

Le Diable devait toutefois sortir après une petite blessure à un quart d’heure de la fin. Il s’est fait mal au terme d’un contre. Après avoir tiré au but, il est resté au sol, en se touchant le mollet. À trois jours du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, le club et ses supporters espèrent qu’il ne s’agisse que d’une fausse alerte.

Dans les dernières minutes, Kevin Strootman sauvait l’honneur des Romains (1-2, 89e). Au classement, Naples (57 pts) revient à deux unités de la deuxième place de la Roma (59 pts). La Juventus, qui se déplace à l’Udinese dimanche, caracole toujours en tête avec 66 points.