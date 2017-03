Vous serez surpris d'apprendre ce que boit la reine d'Angleterre

La reine d’Angleterre est réputée pour sa très bonne santé. Tout comme sa mère qui a vécu jusqu’à 101 ans. Ce que l’on sait moins, c’est qu’Elizabeth aime bien comme on dit « boire son verre ». Et pas qu’un seul en fait. Il est vrai que la Reine mère, était aussi réputée pour être grande consommatrice de gin.

C’est le magazine Business Insider qui nous l’apprend, la reine Elizabet d’Angleterre, malgré ses 90 ans, a quelques habitudes de boissons bien ancrées.

Tout comme sa mère, elle aime le gin. Aussi, tous les jours boit-elle avant de déjeuner en guise d’apéritif un gin avec du Dubonnet, un vermouth, avec du citron et des glaçons. Ensuite, à table, la reine boit encore un verre de vin. Et croyez-vous qu’après cela, elle ne boit plus que du thé ? Selon Business Insider, en soirée Elizabet a aussi coutume de boire un Martini sec. Et pour couronner (!) le tout, une coupe de Champagne avant de se coucher.

Et tout cela, c’est pour un jour normal, lorsqu’il n’y a pas de mondanité. Et la reine participe forcément régulièrement à des dîners de gala et diverses cérémonies au cours desquels on lui offre des boissons alcoolisées.

Pas de tournée minérale, donc, pour la reine d’Angleterre.