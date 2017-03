La neige devrait faire son retour: voici où elle pourrait tomber

Le temps sera d’abord sec avec des éclaircies en matinée. La nébulosité augmentera ensuite à partir de l’ouest et déjà avant midi, les premières pluies seront attendues au littoral. La pluie devrait s’étendre sur l’ensemble du pays et sur les hauteurs on observera parfois de la neige fondante. Dans le courant de l’après-midi, quelques fortes averses arriveront depuis l’ouest, avec même un risque d’orage, selon l’IRM. Le mercure oscillera entre 2 et 8 degrés. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud, tournant ensuite au sud-ouest. Les rafales pourront atteindre jusqu’à 70 km/h.

Ce soir et cette nuit, le temps restera variable avec de la pluie ou des averses. Sur les hauteurs, les précipitations deviendront hivernales. Les minima seront compris entre 0 et 6 degrés. Les rafales atteindront entre 50 et 70 km/h.

Le début de la semaine commencera sous les éclaircies lundi, mais des averses éclateront encore par endroits. Quelques précipitations hivernales peuvent éventuellement se produire en début de journée en Ardenne. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés avec des rafales allant de 50 à 60 km/h.

Mardi, le temps redevient plus sec, après quelques dernières averses. Les températures s’échelonneront entre 5 et 9 degrés.

Mercredi et jeudi, de nouveaux passages pluvieux seront accompagnés d’un léger redoux. Le vent sera soutenu et les maxima afficheront 11 ou 12 degrés.

Après une fin de semaine temporairement plus sèche, la pluie pourrait réapparaître samedi.