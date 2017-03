Obama réagit aux accusations de Trump par la voix de son porte-parole

« Le président Obama, ni aucun responsable de la Maison Blanche, n’ont jamais ordonné la surveillance d’un quelconque citoyen américain », a indiqué Kevin Lewis, porte-parole de M. Obama, dans un communiqué succinct.

« Exécrable ! Je viens de découvrir que le président Obama avait mis mes lignes sur écoute dans la tour Trump juste avant ma victoire », a écrit M. Trump dans une salve très matinale de tweets, qualifiant l’ex-président démocrate de « personne malfaisante (ou malade) ».

« C’est du maccarthysme », a-t-il ajouté, en référence à la traque des militants et sympathisants communistes aux Etats-Unis dans les années 1950. Donald Trump a également fait un parallèle avec le scandale du Watergate, l’affaire d’espionnage politique qui avait abouti en 1974 à la démission du président républicain Richard Nixon.

Ces attaques contre Barack Obama s’inscrivent dans un contexte politique difficile pour le président américain. Six semaines après son entrée à la Maison Blanche, il est englué dans des accusations de collusion entre son entourage et des responsables russes pendant la campagne et pendant la période de transition.