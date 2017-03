Rassemblement pro-Fillon: "Je vous dois des excuses, dont celle de devoir défendre mon honneur et celui de mon épouse" (photos)

Entre 35.000 et 40.000 personnes étaient présentes dimanche après-midi à la manifestation de soutien au candidat de la droite à l’élection présidentielle François Fillon organisée au Trocadéro à Paris, indique BFMTV, citant une source policière. Les organisateurs en espéraient 45.000.

«Ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls ? », a lancé François Fillon devant ses partisans rassemblés dimanche sur le site du Trocadéro à Paris. Le candidat de la droite à l’élection présidentielle a lancé un appel aux membres de sa famille politique, Les Républicains, alors qu’il fait face à de nombreuses défections ces derniers jours.

«Merci à vous qui ne baissez jamais les bras. Vous qui avez su braver les intempéries, les caricatures et parfois même les invectives en vous présentant sur cette place si forte en symbole. Vous êtes une certaine idée de la France», a indiqué François Fillon devant ses partisans.

«Dans cette campagne où le dénigrement de ma personne sature l’information, on vous a oubliés. Vous êtes le peuple qui a du bon sens», a-t-il ajouté qualifiant l’affaire d’emplois fictifs dans lequel il est impliqué de «charge contre moi injuste et instrumentalisée.»

«On m’attaque de toute part et je dois en conscience vous écouter. Je dois écouter cette foule immense. Mais je dois aussi m’interroger sur ceux qui doutent et qui fuient le navire. Leur responsabilité est immense, la mienne aussi. La désertion assumée sans honte et sans orgueil, de certains... Comme pour se sauver soi-même.»

François Fillon a ensuite présenté ses excuses. «Au delà des trahisons du calendrier judiciaire, c’est bien par ma faute que le projet que je porte rencontre de formidables obstacles. J’ai commis la première erreur en demandent à mon épouse de travailler pour moi, je n’aurais pas du le faire. J’ai commis une seconde erreur dans la manière de vous en parler. Lorsqu’on est profondément honnête, lorsqu’on a passé sa vie pour l’intérêt général, il est difficile de faire face à une telle campagne.», a-t-il ajouté. «Je vous dois des excuses, dont celle de devoir défendre mon honneur alors que l’essentiel est de défendre notre pays.»

Le candidat de la droite a confirmé qu’il poursuivait sa campagne. «Vivre, ce n’est pas se résigner», a-t-il indiqué, paraphrasant l’auteur Albert Camus.

François Fillon a ensuite critiqué le bilan du président sortant François Hollande et critiqué ses adversaires, Emmanuel Macron et Marine Le Pen principalement. «Notre pays n’a pas été gouverné, mais a été géré par le premier secrétaire du Parti socialiste.»

L’ancien Premier ministre a conclu son discours par un appel à sa famille politique. «Mon examen de conscience, je l’ai fait. Aux élus de mon camp, je leur dit, il est temps de faire le vôtre», rappelant sa légitimité venue du résultats des primaires. «Ce choix est le vôtre», a-t-il lancé à ses partisans, «et il sera, j’en suis sûr, celui de la France tout entière si nous sommes capables de nous rassembler dans un dernier effort.»

Son épouse Pénélope l’a rejoint sur scène à l’issue de son discours.