Trump persiste dans ses accusations contre Obama, mais suscite le scepticisme

Dans un geste hautement inhabituel, le directeur de la police fédérale, le FBI, a demandé au ministère de la Justice de démentir publiquement ces accusations «soutenues par aucune preuve», selon des informations du New York Times qui cite des responsables américains. Le ministère n’a pas accédé à la requête de James Comey, un responsable réputé pour son indépendance.

Un peu plus tôt, c’est James Clapper, chef du renseignement américain (DNI) sous Barack Obama, qui avait affirmé qu’"aucune opération d’écoute (n’avait) été mise en oeuvre» par les organismes sous sa responsabilité (dix-sept agences et entités de renseignement) contre Donald Trump.

Le président américain avait surpris la classe politique samedi au petit matin en affirmant, sans fournir d’éléments de preuves, que son prédécesseur avait fait placer sur écoutes, un peu avant les élections de novembre, les lignes téléphoniques de la Trump Tower. C’est là que se trouvent son domicile et ses bureaux à New York.

La Maison Blanche a insisté dimanche sur ces accusations, quoiqu’en termes beaucoup plus mesurés et prudents, et demandé au Congrès de mener des investigations. «Les rapports concernant des enquêtes aux motivations politiques potentielles juste avant l’élection de 2016 sont très inquiétants», a déclaré dans un communiqué Sean Spicer, son porte-parole.

«Je pense que ce n’est que de la diversion. Détourner les regards des très, très graves interférences d’une puissance étrangère dans notre démocratie», a déclaré Al Franken, un sénateur démocrate, faisant référence aux présumés contacts avec la Russie entretenus par l’équipe de campagne de Trump lors de la course à la Maison Blanche. Les liens «politiques, financiers ou personnels de Donald Trump avec la Russie, c’est la vérité que nous voulons connaître», a martelé Nancy Pelosi, chef des démocrates à la Chambre des représentants.