La circulation ferroviaire entre Courtrai et Bruxelles perturbée par la signalisation

La circulation ferroviaire se déroule difficilement lundi matin entre Courtrai et Bruxelles en raison de problèmes de signalisation à hauteur de Audenarde, a fait savoir le porte-parole de la SNCB Dimitri Temmerman.

Le trafic a même dû être brièvement interrompu entre Courtrai et Audenarde. Les voyageurs qui rallient la capitale depuis Audenarde et Zottegem doivent s’attendre à des retards et à des trains supprimés.

Les convois en provenance de Courtrai sont déviés via Gand, ce qui génère également des retards. Plusieurs trains ont pu rouler sur l’axe entre Courtrai et Audenarde, mais la circulation est interrompue sur la ligne Gand-Audenarde-Renaix. Des navettes ont été mises en place sur ce segment.