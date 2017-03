Tournai: l'appel à l'aide de Grégory, contraint de vivre chez ses parents avec sa femme et ses cinq enfants

Suite à un accident de la route survenu en janvier 2017, le Tournaisien Grégory Dericq a été contraint de vivre avec femme et enfants chez ses parents. Ils sont dix à vivre dans une maison de la rue des Hirondelles. Grégory ne sait plus quoi faire, toutes ses recherches sont vaines, il lance aujourd’hui un appel à l’aide. Sa demande : une maison avec quatre chambres.

La situation devait être provisoire, mais ça fait maintenant huit mois que Grégory Dericq, 32 ans, vit avec ses cinq enfants et sa compagne chez ses parents à la rue des Hirondelles. Ses parents qui hébergent aussi leur fille. Ce qui fait un total de dix personnes dans une maison de trois chambres. Grégory n’en peut plus de cette situation. Mais ses recherches pour une maison n’ont, jusqu’à présent, rien donné. S’il en est là aujourd’hui, c’est à cause d’un accident survenu le 17 janvier 2016.

« Je joue au foot à Saint-Jean. Après le match, ce jour-là, je suis rentré à la maison et j’ai eu un accident de scooter. Je me suis retrouvé sur la mutuelle pendant deux mois ». Au niveau administratif, les choses ont un peu traîné, pendant deux mois, Grégory n’a pas payé son loyer de 798 euros. Son propriétaire n’a pas eu le choix, il a mis la famille dehors.

« Sans mes parents, nous serions à la rue », reconnaît cet ouvrier du Rucher à Leuze. « Depuis huit mois, nos affaires sont dans un garage où elles prennent l’humidité. Et j’avoue qu’il n’est pas évident de vivre à dix dans une maison de trois chambres. Il est temps de trouver quelque chose mais ce n’est pas évident ».

A la rue des Hirondelles, une chambre est occupée par les parents de Grégory, une autre par sa sœur et enfin la dernière par quatre des enfants de Grégory.

« Ma compagne, notre dernier enfant et moi, nous dormons dans le grenier. Il n’est pas isolé, il n’y a pas de fenêtre, il fait froid. Mais on se débrouille ». Sauf que la débrouille, un moment, ça suffit. « J’ai contacté toutes les personnes ou organismes pouvant m’aider, mais les démarches sont longues, ça ne bouge pas comme je voudrais ».

Ne sachant plus quoi faire, Gregory compte sur la solidarité tournaisienne pour le sortir de ce mauvais pas. « Je suis démoralisé, l’envie de me battre est de plus en plus difficile à aller chercher. Si quelqu’un pouvait nous louer une maison avec quatre chambres, ce serait vraiment super », se désespère ce papa de cinq enfants.

> Découvrez l’appel à l’aide de Grégory et son témoignage dans notre nouvelle édition digitale de Nord Éclair Tournai (à lire gratuitement durant un mois).