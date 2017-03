Un arbitre sauve la vie d'un footballeur en plein arrêt cardiaque lors d'un match de 4e provinciale: "Cela ne m'a coûté que deux soirées"

Ce dimanche, le match de 4e provinciale de Flandre-Occidentale entre Zerkegem et Aartrijke a bien failli mal tourner : à la 35e minute de jeu, un joueur de 28 ans a été victime d’un arrêt cardiaque. Heureusement, grâce à l’intervention rapide de l’arbitre, un drame a pu être évité…

Comme nous le rapportent nos confrères du quotidien flamand Het Nieuwsblad, le duel entre Zerkegem et Aartrijke, en 4e provinciale, a été perturbé à la 35e minute de jeu. Un joueur, Dries Termote, âgé de 28 ans, a été victime d’un arrêt cardiaque sur le terrain… L’arbitre de la rencontre, Kristof Declercq (30 ans), n’a pas hésité une seconde et s’est directement dirigé vers le joueur.

L’arbitre avait en effet suivi des cours de secourisme, rendus obligatoires par l’Union belge de football (URBSFA). « J’ai vu que ses jambes ne bougeaient plus et qu’il respirait à peine. J’ai tout de suite su que c’était sérieux », explique Kristof. « J’ai directement commencé un massage cardiaque. Heureusement, j’ai rapidement reçu l’aide d’un des gardiens et de la mère d’un des joueurs. C’est aussi grâce à eux si le garçon est sauvé ».

Des membres de l’assistance avaient évidemment appelé les urgences en amont et un hélicoptère est rapidement arrivé sur le terrain de foot pour emmener Dries vers l’hôpital de Bruges. L’arbitre, lui, a été chaleureusement applaudi par les personnes présentes sur place. Le président du KVV Aartrijke Martin Goethals a même été jusqu’à demander l’adresse de l’arbitre pour encore le remercier personnellement : « Il m’a dit qu’il a fait ce que tout le monde aurait fait dans cette situation. Mais il a sauvé Dries ».

« Ces cours m’ont seulement coûté deux soirées. Grâce à ce cours de secourisme, je savais exactement ce que je devais faire », explique l’arbitre, qui est heureux d’avoir pu sauver la vie d’une personne grâce à cette formation obligatoire.