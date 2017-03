D1A: les Zèbres ne sont plus qu'à 1 point des Playoffs 1, les Hurlus peuvent encore croire au maintien

Dorian Dessoleil a marqué un but très précieux au bout du temps additionnel

À cause de son match nul arraché à domicile face à Lokeren, le Sporting a reculé d’un rang, et se retrouve à la sixième position, la dernière qualificative pour les Playoffs 1. De son côté, Mouscron, qui a battu le Standard par la plus petite des marges, croit encore au maintien en Division 1A.