Les syndicats lancent un préavis de grève chez Publifin-Nethys: "Nous voulons une intercommunale forte et transparente"

Les syndicats CSC et CGSP ont déposé en front commun un préavis de grève pour le 9 mars prochain : ils demandent un changement de nom et de direction au sein de Publifin-Nethys afin que la société ne soit plus associée aux scandales politiques actuels.

Stéphane Moreau sera entendu ce vendredi en commission d’enquête parlementaire, à Namur, concernant ses émoluments et le fonctionnement de l’intercommunale Publifin et de la société dont elle est actionnaire Nethys. Mais en coulisses, le patron de Nethys a du souci à se faire : les syndicats CSC et CGSP ont en effet déposé un préavis de grève pour le 9 mars prochain afin que la société subisse de grands changements dans les prochaines semaines et ne soit plus associée aux scandales politiques actuels.

« L’affaire Nethys/Publifin n’a certainement pas grandi le mode de gestion publique qui doit normalement rendre service à toutes les collectivités locales et offrir aux citoyens des services de qualité à des prix justes et raisonnables et permettre aux plus démunis d’accéder aux nouvelles technologies, à l’eau et l’électricité », explique ainsi la CSC, par voie de communiqué. « Aujourd’hui, nous avons l’immense espoir de tourner cette page lamentable de notre histoire politique et surtout de rendre aux pouvoirs publics leurs titres de noblesse. Dans cette optique, la CSC Services Publics souhaite, dès maintenant, que l’Intercommunale Publifin et la SA Nethys soient rebaptisées ‘Publinet’ : une intercommunale publique forte, innovante, transparente et au service de la collectivité ! Faisons un vœu : celui de forcer l’avenir d’une intercommunale publique au service des citoyens de la Province de Liège en lui donnant toutes les garanties d’une gestion publique sans faille ! »