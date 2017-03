Présidentielle française: les sarkozystes demandent à Fillon de se choisir "un successeur"

«La ligne politique de Fillon est la bonne mais ce dernier ne pouvant plus assurer l’unité de la famille politique de la droite et du centre, nous lui demandons de prendre ses responsabilités et de se choisir lui-même un successeur», ont affirmé les sources, ajoutant que Christian Jacob avait été chargé d’aller voir M. Fillon pour lui demander d’accepter une rencontre avec M. Sarkozy et Alain Juppé.

Selon l’entourage de l’ex-chef de l’Etat, M. Juppé a d’ores et déjà accepté cette rencontre, qui pourrait avoir lieu «demain (mardi) après-midi», tout en réitérant sa détermination à ne pas être candidat.

«François Fillon est légitime, personne ne peut décider à sa place», «il a réussi son rassemblement au Trocadéro et il a réussi son 20h sur France2», ont voulu «tempérer» certaines des sources. «Il a repris de l’oxygène mais il faut qu’il se pose lui-même la question de savoir s’il peut gagner la présidentielle. Si sa réponse est négative, ce serait à lui et à lui seul de décider qui pourrait lui succéder».

«La position de Sarkozy est très claire: on ne plante pas de poignard dans le dos de Fillon, on veut l’unité de la famille politique de la droite et du centre, nous souhaitons que ce soit le projet de Fillon qui reste notre projet», selon une de ces sources.

«Sarkozy a également exclu très clairement d’être candidat lui-même», a précisé l’une des sources.

Sept élus sarkozystes étaient présents autour de l’ex-chef de l’Etat dans la matinée : outre Christian Jacob, patron du groupe LR à l’Assemblée, Laurent Wauquiez, Brice Hortefeux, Eric Ciotti, François Baroin, Christian Estrosi et Luc Chatel.

Mardi à 08h30, se tiendra au restaurant Chez Françoise, tout près de l’Assemblée, une réunion de parlementaires sarkozystes, a également indiqué une des sources