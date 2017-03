Un groupe secret sur Facebook pour dévoiler des photos de militaires nues: une enquête a été ouverte

Les groupes secrets sur Facebook, le nouveau fléau d’Internet? On pourrait le croire tant les thèmes de certains font polémique... Après Babylone 2.0 qui proposait à des hommes d’échanger des photos de femmes dénudées sans le consentement de ces dernières, voici qu’un nouveau groupe du même style fait son apparition... au sein même de l’armée américaine.Selon USA Today, un groupe secret sur le réseau social préféré d’outre-Atlantique proposerait à des militaires de partager des photos de leurs collègues féminines dénudées. Près de 30.000 membres feraient ainsi partie de ce groupe créé en 2005 et qui comptabiliserait des dizaines de milliers de photos, contre la volonté des demoiselles dévoilées...Une enquête a été ouverte par le service chargé des enquêtes criminelles au sein de la Marine et près d’une centaine de militaires sont déjà ciblés par cette enquête. Un ancien capitaine a ainsi été démis de ses fonctions suite à la découverte de ses basses œuvres sur le groupe Facebook.Ce groupe secret devrait bien vite connaître le même sort que Babylone 2.0, tombé dans les oubliettes d’Internet...