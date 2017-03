Huy: auriez-vous aperçu Claude Courtois, ancien gérant de «Courtois Décors»?

Le vendredi 03 mars 2017 vers 16 heures, Claude Courtois, un homme âgé de 56 ans, a été vu pour la dernière fois à proximité du magasin LIDL situé avenue du Bosquet à Huy. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Monsieur Courtois se déplace sur un vélo bleu et gris de marque GIANT.

Il mesure 1m75 et est de corpulence mince. Il a les yeux bleus et les cheveux gris mi-longs. Il se déplace en boitant légèrement. Il se pourrait qu’il ne soit pas en possession de ses lunettes.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de jogging noir, un pull blanc et une veste matelassée noire. Il porte des bracelets en cuir au poignet gauche et une chaîne en argent avec une lame de rasoir comme pendentif.

Claude Courtois est bien connu des Hutois. Il est l’ancien patron de « Courtois Décors », un ancien magasin de peinture et tapisserie, installé place des Tilleuls. Il avait fait faillite en décembre 2006. Le commerce avait une importante renommée : il avait été créé 79 ans avant sa fermeture par le grand-père de Claude Courtois et l’entreprise familiale avait, depuis, été transmise de père en fils.

> Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30.300.Vous pouvez également réagir via e-mail : avisderecherche@police.belgium.eu.