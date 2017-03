Quadruple meurtre de la famille Troadec: l'ex-beau-frère "a démembré les corps des victimes, puis en a enterré une partie et brûlé l'autre"

Le parquet de Nantes a requis la mise en examen du beau-frère de Pascal Troadec pour les «assassinats» des quatre membres de la famille d’Orvault, ainsi que son placement en détention provisoire, a annoncé lundi le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.

Il va également demander la mise en examen de la soeur de Pascal Troadec pour «modification de l’état des lieux d’un crime et recel de cadavres», et son placement sous écrou, a déclaré le magistrat lors d’une conférence de presse.

Le suspect a avoué avoir tué les deux parents Pascal et Brigitte, 49 ans, et leurs deux enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, a expliqué à l’AFP le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès. Cet homme et sa femme – la sœur de Pascal – avaient été placés en garde à vue dimanche matin à Brest.

Les conditions dans lesquelles ces meurtres ont été commis sont particulièrement « sordides », selon une source proche du dossier, même si rien n’a filtré officiellement sur le déroulement des faits et les lieux où ont été cachés les corps.

Ces aveux actent sans doute la fin d’une histoire hors normes qui a tenu la France en haleine pendant plus d’une semaine, chaque jour apportant son lot d’indices laissant dans un premier temps les enquêteurs perplexes.

Selon RTL France, le suspect a toutefois confié avoir assassiné les victimes avec objet contondant avant de les démembrer. Il aurait ensuite transporté les corps dans un véhicule avant de les brûler. Les enquêteurs estiment donc qu’il y a peu de chances de retrouver les corps dans ces conditions…

Ce suspect – désormais le seul auteur privilégié par les enquêteurs, selon une source proche du dossier –, et sa femme sont arrivés lundi vers 13H30 au palais de justice de Nantes en vue d’être présentés au parquet, a constaté une journaliste de l’AFP. Le procureur de Nantes tiendra une conférence de presse à 17H00.

Ce couple avait déjà été interrogé par les enquêteurs pendant près de 21 heures au début de l’enquête.

Le beau-frère avait alors expliqué qu’il n’avait plus vu cette partie de la famille avec laquelle le couple était fâché en raison d’une histoire d’héritage.

Mais des traces génétiques de cet homme, découvertes dans le pavillon de la famille Troadec à Orvault, et dans la voiture du fils, retrouvée jeudi, ont mis les enquêteurs sur sa piste.

Un différend familial à propos du partage d’une importante somme d’or est une piste alors sérieusement étudiée par les policiers.

Le rôle de la sœur de Pascal Troadec doit quant à lui toujours être éclairci. Celle-ci se murait dans le silence dimanche soir, selon une source proche du dossier.

Ce couple a habité un temps à Plouguerneau, non loin de Brest. C’est dans ce secteur, dans la localité de Dirinon (Finistère) qu’ont été retrouvés des effets personnels des membres de la famille Troadec : mercredi un jean gris avec dans une poche, la carte bancaire, la carte vitale et une carte de fidélité de la fille, Charlotte, 18 ans ; le lendemain, deux livres de jeunesse ayant appartenu à Pascal Troadec, à 500 m de là.

Jeudi également, avait été retrouvée la voiture de Sébastien, le fils, à Saint-Nazaire, à une soixantaine de kilomètres du domicile familial.

Un « jeu de piste morbide »

La famille Troadec n’avait plus donné signe de vie depuis la nuit du 16 au 17 février. La sœur de la mère de famille avait donné l’alerte une semaine plus tard, s’inquiétant de ne pas avoir de nouvelles.

Les premières constatations réalisées au domicile de la famille, dans un quartier résidentiel d’Orvault, au nord de Nantes, puis des analyses plus poussées, avaient permis de découvrir des traces de sang appartenant à trois de ses membres, à l’exception de la fille, en quantité importante et dans toute la maison.

L’enquête, qui mobilise une centaine d’enquêteurs, s’était accélérée il y a cinq jours, après la découverte d’effets personnels de la famille dans le Finistère, d’où étaient originaires les parents, et du véhicule du fils.

Le procureur avait déclaré vendredi que cette dispersion d’objets pouvait laisser penser à un « jeu de pistes morbide ».

Les tout premiers soupçons des enquêteurs s’étaient portés sur le fils, Sébastien, décrit comme « fragile » et dont les tweets avaient révélé de profonds désaccords avec son père. Néanmoins, le procureur avait invité vendredi à la prudence, n’écartant aucune hypothèse.

Depuis la disparition des Troadec, aucun mouvement n’a été détecté sur les cartes bancaires des quatre membres de la famille. Leurs téléphones portables ont cessé d’émettre les 16 et 17 février.

Une information judiciaire a été ouverte il y a une semaine contre X pour homicides volontaires, enlèvements et séquestrations.