Marine Le Pen veut augmenter de 200 euros l'Allocation aux adultes handicapés

Marine Le Pen, candidate FN à la présidentielle, a indiqué lundi vouloir revaloriser l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) de 200 euros par mois pour « atteindre au moins le seuil de pauvreté » et réduire les difficultés administratives.

« Cette allocation est largement inférieure au seuil de pauvreté : 808,46 euros par mois, en l’absence de tout autre revenu », a affirmé Marine Le Pen sur son blog de campagne pour justifier sa proposition d’augmenter l’AAH de 200 euros et de désindexer son montant des revenus du conjoint.

La candidate à l’élection présidentielle souhaite également « accélérer les démarches administratives » en donnant « plus de moyens humains et matériels aux Maisons départementale des personnes handicapées (MDPH) pour assurer leur mission d’accompagnement personnalisé ».

Estimant que les personnes handicapées sont « confrontées à une société minée par les préjugés », Marine Le Pen s’« engage à combattre activement ces discriminations à l’aide de campagnes de communication à grande échelle, pour sensibiliser les Français ».

Elle propose par ailleurs un « coup d’accélérateur à la mise en conformité des bâtiments recevant du public aux critères d’accessibilité ».

« Alors qu’un Français en situation de handicap sur quatre est au chômage » – un sur cinq selon les dernières estimations de l’Association des paralysées de France – la candidate du Front national relève aussi que « l’obligation de recruter au moins 6 % de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés n’est pas respectée » et souhaite notamment y remédier par « des sanctions plus dissuasives pour les entreprises récalcitrantes »