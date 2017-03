Le comité politique des Républicains a renouvelé à l'unanimité son soutien à François Fillon: il reste le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle

« Le comité politique, après un large échange, a renouvelé à l’unanimité son soutien à François Fillon », a déclaré à la presse M. Larcher, à l’issue de la rencontre d’une heure entre une vingtaine de ténors du parti, au siège parisien de LR.

Cette réunion de plus d’une heure et demie était destinée à « évaluer la situation » après la crise provoquée par l’affaire des emplois présumés fictifs des proches de M. Fillon.

« François Fillon a indiqué qu’il prendra des initiatives pour porter ensemble nos valeurs. Les Républicains sont donc rassemblés et déterminés » autour de lui, a ajouté M. Larcher, qui avait déclaré lors de la réunion que le candidat avait « mis fin aux hésitations » et jugé le débat « clos ».

Pour le secrétaire général du parti Les Républicains Bernard Accoyer, il s’agit désormais « de trouver à nouveau un rassemblement le plus large possible et une dynamique qui sera confortée par la rencontre que Nicolas Sarkozy a souhaitée » entre MM. Fillon, Sarkozy et Juppé, ce dernier ayant annoncé dans la matinée son retrait définitif de la course à la présidentielle.

Selon l’entourage de M. Sarkozy, cette réunion aura lieu « mercredi ». L’entourage de M. Fillon n’a pas confirmé la date.

« On va de l’avant, le débat est clos, on a un candidat. On veut engager les débats de fond, aller à la rencontre des Français, les convaincre. Est-ce qu’on veut redresser ou non le pays ? Pour redresser la France il n’y a qu’un projet, le projet de François Fillon », a aussi déclaré à la sortie le député Daniel Fasquelle, trésorier du parti.