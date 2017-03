Près de quarante ans après sa mort, Jacques Brel aura sa statue au coeur de la capitale

La statue de bronze sera installée au cours de l’automne prochain sur la place de la Vieille Halle aux Blés, à quelques centaines de mètres de la Grand Place, face à la Fondation portant le nom de l’artiste et dirigée par sa fille.

L’initiative a été proposée par l’échevine des Affaires économiques Marion Lemesre (MR), à la demande des commerçants, pour soutenir la dynamique commerciale de cette place plutôt peu fréquentée et qui compte des établissements horeca ainsi que des commerces de détail.

Selon l’échevine, la statue devrait attirer de nombreux visiteurs. Elle inscrira la Place de la Vieille Halle aux Blés dans un parcours commerçant et touristique comprenant déjà le Manneken-Pis, la rue de l’Etuve et la rue du Chêne avec la Garde-robe du Manneken-Pis, et offrira un regain de visibilité à la Fondation Jacques Brel créée en 1981. Celle-ci présente le ’Grand Jacques’, sa nostalgie pour le « plat pays » et son oeuvre. Elle propose une promenade de plus de deux heures pour une découverte de Bruxelles sur les traces du chanteur belge.

Jusqu’à présent, il n’y a qu’une sculpture de l’artiste dans la Région-capitale, plus précisément de sa tête, posée sur un socle, à Forest, dans le parc qui porte son nom.

La statue de la place de la Vieille Halle aux Blés sera réalisée par Tom Frantzen. Se voulant très expressive, elle le représentera ’sur scène’ sur base d’une photo prise lors d’un concert.

Dans l’opposition, le cdH et Ecolo se sont abstenus lors du vote. Ils ont déploré que la collège n’ait pas procédé à un appel d’offres élargi pour la réalisation de l’œuvre.