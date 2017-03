"Fabrice faisait comme s'il dormait": une femme raconte son "assassinat" commandité par son compagnon

« Je me suis fait assassiner », a répété plusieurs fois à la barre Rachel Callegher, 37 ans, qui s’est dite « terrorisée » de devoir paraître devant son ex-compagnon Fabrice Autrand, jugé pour « complicité de tentative d’assassinat ».

Le 6 avril 2013, vers 2h, alors qu’elle dort dans le lit conjugal à Alès, « la lumière s’allume puis je vois un homme au visage masqué au pied du lit, tout en noir. Il se précipite sur moi avec un oreiller, me crie +bouge pas, bouge pas+… Fabrice faisait comme s’il dormait. J’ai essayé de le faire tomber pour sortir du lit », raconte la victime, qui souffre d’un syndrome post-traumatique sévère et d’une invalidité à vie.

Rachel Callegher est touchée par une balle au sein gauche, une à la cuisse et une autre qui lui « explose le mollet » avant que l’arme ne s’enraye et que l’agresseur ne s’enfuie. Son compagnon, un brillant ingénieur et directeur de société mesurant 1,90 m, n’a quasiment pas bougé pendant l’attaque. Leur fils de 10 mois dormait de l’autre côté de la cloison.

Lorsqu’elle sort de l’hôpital, la rescapée s’interroge et vit comme si elle était « traquée ». La jeune femme reprend une vie commune empoisonnée par des relations exécrables avec sa belle-mère. Mais en décembre 2013, son compagnon est arrêté et mis en examen pour avoir commandité son assassinat.

« Mon monde s’est effondré »

« Mon monde s’est effondré », commente la jeune femme brune et frêle qui continue à revivre son « assassinat » la nuit. « Ça fait froid dans le dos, il aurait pu recommencer », murmure Rachel Callegher, une « écorchée de la vie », confiée à la Ddass avec sa sœur à l’âge de trois ans.

Fabrice Autrand a envisagé d’éliminer la mère de son fils dès fin 2012 selon différents « scénarios » : accident de la route, pendaison à la rambarde de l’escalier…

À la barre, le frère cadet de l’accusé a évoqué une mère « toxique » pour ses fils et leurs couples respectifs. Une mère dont il « vaut mieux être loin que proche », a dit cet homme qui a fait toute sa carrière dans des contrées lointaines pour échapper à cette « emprise ».

À la barre, Geneviève Autrand, 67 ans, est apparue en total décalage avec la gravité des faits et s’est attirée de nombreux rappels à l’ordre de la présidente, tandis que l’accusé se tenait la tête entre les mains, l’air accablé.

« Chacun est responsable de ses actes », a-t-elle notamment répondu sèchement alors qu’elle était interrogée sur son éventuelle responsabilité morale dans le passage à l’acte de son fils.« Je pense qu’il a été un peu manipulé par Rachel », a-t-elle ajouté dans une énième attaque contre son ex-belle-fille, qu’elle n’a pas hésité à qualifier d’« ex-go-go dancer » alors que la jeune femme était assistante médicale.

Le couple des parents Autrand, bousculé par l’avocat général et l’avocat de la défense, a semblé découvrir à la barre que leurs deux fils ne supportaient pas les « remarques infantilisantes » de leur mère. Le fils cadet a notamment expliqué que son frère continuait à lui répéter comme un enfant alors qu’il était en détention : « Surtout, ne le dis pas à maman ! ».

Le 7 avril, au lendemain de la tentative d’assassinat, Mme Autrand avait convoqué une réunion familiale « d’explication », que son fils redoutait.

« Peut-être s’est-il affolé », a concédé le père de l’accusé, ancien commissaire de police. Mourad Bouabiba, 47 ans, soupçonné d’être le tireur, est jugé pour tentative d’assassinat.

Les deux hommes sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict doit être rendu mardi soir.