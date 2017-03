Météo: quelques averses avant un temps plus stable dans l'après-midi

Mardi, la nébulosité sera variable et quelques averses se produiront encore par endroits, surtout sur le nord et l’est du pays, selon les prévisions de l’IRM.

L’après-midi, l’atmosphère deviendra plus stable et les dernières averses s’évacueront vers l’est. Les températures maximales varieront entre 5° sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 10° en Flandre. Le vent sera modéré d’ouest à nord- ouest.

Mardi soir et dans la nuit, le ciel sera partiellement nuageux avec des minima de 0° sur l’est du pays à 4° sur l’ouest. En seconde partie de nuit, le ciel se couvrira à partir du littoral et les premières pluies envahiront les provinces de l’ouest en fin de nuit. Le vent reviendra au sud en devenant parfois assez fort.

Mercredi, le temps sera gris avec des périodes de pluie et d’averses parfois soutenues. En début de journée, quelques flocons seront même possibles sur les hauteurs de l’Ardenne. Dans le courant de l’après-midi, le temps deviendra sec à partir du nord-ouest et quelques éclaircies pourraient se dessiner. Les maxima, plutôt doux, se situeront entre 6° et 9° en Ardenne et entre 10° et 13° ailleurs.

Le temps sera ensuite assez doux en seconde partie de semaine, devenant plus sec vendredi avec éventuellement quelques rayons de soleil. Une nouvelle dégradation est probable pour le prochain weekend.