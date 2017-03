George Michael est mort de causes naturelles

«L’enquête sur la mort de George Michael est terminée», ses causes ayant été confirmées comme naturelles, a annoncé Darren Salter dans un communiqué. Le médecin légiste a fait état d’une cardiomyopathie dilatée avec myocardite, soit un affaiblissement du muscle cardiaque, et d’une stéatose hépatique, qui se traduit par une accumulation de graisse dans les cellules du foie

Le chanteur pop, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, avait entamé sa carrière avec le groupe Wham! dans les années 1980. Il était mondialement connu entre autres pour les titres «Wake Me Up Before You Go-Go» et «Last Christmas», enregistrés avec Wham! .

L’auteur-compositeur-interprète a vendu plus de 100 millions d’albums durant sa carrière étalée sur près de quatre décennies.