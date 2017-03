Un avion hongrois intercepté ce mardi par deux F16 de la Force aérienne belge

Ce matin un avion hongrois ne répond plus aux injonctions du contrôle aérien au-dessus du territoire allemand. Les centres de commandement de l'OTAN et belge repèrent ce problème et suivent la situation de près. La décision est prise d'activer la patrouille F-16 stationnée actuellement au Quick Reaction Alert (QRA) de Florennes.

C'est la première intervention du QRA depuis le début des accords entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Depuis le début des accords en janvier 2017, les F-16 belges et néerlandais veillent en alternance sur l'espace aérien du Benelux. Grâce à cette collaboration, le personnel et les moyens limités sont utilisés de façon plus efficace. De cette manière les avions de chasse sont plus souvent disponibles pour les opérations internationales. En 2016, la procédure QRA a été mise en œuvre six fois. Cette année, nos F16 ont dû effectivement décoller à quatre reprises pour des interventions (scrambles). Par trois fois, il s'agissait d'une interception en plein air.

Cette patrouille de garde est composée en alternance de deux F-16 belges ou néerlandais. Elle a pour mission de décoller endéans le quart d'heure afin d'intercepter tout avion suspect ou en détresse dans l'espace aérien du Benelux.

A 6h53 locales, l'ordre est donné au QRA de décoller. A 7h06, les deux F-16 quittent le 2ème Wing Tactique pour intercepter l'avion ne répondant plus au contrôleur aérien. A 7h19, les F-16 interceptent l'avion identifié comme étant un avion hongrois.

Les F-16 essayent de contacter l'équipage mais ce dernier ne répond toujours pas. Un contact visuel est établi entre les pilotes de la Force Aérienne belge et l'avion hongrois. La situation dans le cockpit semble normale. Il apparaît que des soucis techniques ont empêché toute communication entre l'avion en difficulté et le contrôleur. Après contrôle visuel, la communication entre le sol et l'avion hongrois est rétablie par biais d'une fréquence de garde des F-16.

L'avion continue vers l'ouest et s'approche de l'espace aérien britannique. Les F-16 escortent l'avion tout en restant en contact avec le contrôle aérien. Le QRA britannique est également activé et décolle depuis leur base de Coningsby. Le QRA belge encadre l'avion en difficulté dans l'espace aérien britannique et passe la main aux avions de chasse britanniques. L'avion sera ensuite amené jusqu'à un aérodrome civil où il se posera en sécurité.