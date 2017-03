Jurbise: la bourgmestre et ancienne ministre Jacqueline Galant est enceinte de 4 mois!

L’ancienne ministre fédérale et bourgmestre de Jurbise, âgée de 43 ans, a annoncé sa grossesse officiellement. Des rumeurs récurrentes annonçaient qu’elle attendait un enfant, mais elle avait fermement démenti ! Elle explique aujourd’hui qu’elle attendait des résultats médicaux et voulait être sûre que tout allait bien.

Jacqueline Galant et sa petite nièce.

Le bébé est attendu pour la fin du mois de juillet. Elle a annoncé la nouvelle sur Facebook en faisant parler sa petite-nièce, Ysie, seulement âgée de quelques mois. C’est certainement sa présence auprès d’elle qui lui a donné envie d’être mère à son tour.

Voici le message posté par Jacqueline Galant :

« Hello tout le monde ! Depuis quelques semaines, une rumeur court concernant ma Tata… Je voudrais aujourd’hui y mettre un terme puisque tout semble à présent sous contrôle ! Je voudrais donc vous parler de… ma future petite-cousine ou mon futur petit-cousin, mon copain, ma copine ; bref, je ne sais pas encore son titre mais je sais qu’il ou elle va prendre une place immense dans mon cœur!!!!! Vous avez remarqué ? Tata s’arrondit… Elle m’adore tellement qu’elle a voulu m’offrir un compagnon ou une compagne de jeu ! Là il y est déjà depuis quelques semaines. C’est cool, il me dit qu’il a de la place mais que par contre sa maman ne reste jamais en place ! Dans ce langage qui nous est propre, il m’a confié qu’il était impatient de vous rencontrer ! Alors à bientôt pour la suite de l’aventure et entre-temps sachez que ma Tata est super-heureuse ! Ysie »