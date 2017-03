Rédaction en ligne

Amédeo Troiano (34 ans), déclaré coupable de l’assassinat de Benoît Philippens et des meurtres de Carol Haid et du jeune Esteban Counet, s’est pourvu en cassation, via ses avocats, ce mardi matin à Liège. Il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 23 février par la Cour d’Assises de Liège.