"Les patrons wallons refusent d'améliorer le statut financier des jeunes en entreprise!", dénoncent les branches wallonnes de la FGTB et de la CSC

« Une rigidité ». « Une position dogmatique ». « Un refus de mettre la main au portefeuille pour améliorer le sort des jeunes apprenants en entreprise ».

Thierry Bodson et Marc Becker ne communiquent jamais ensemble. Mais les leaders des branches wallonnes de la FGTB et de la CSC font aujourd’hui une exception. Et frappent fort. Parce que le sujet est, pour eux, de première importance : le statut des jeunes qui bénéficient d’un apprentissage en entreprise. Et qui, grâce à cet écolage en situation réelle, parviennent très souvent à décrocher ensuite un emploi, particulièrement dans les filières techniques en pénurie.

> Découvrez tous les détails de ce dossier, et notamment la différence financière mensuelle pour les jeunes concernés, dans nos nouvelles éditions digitales