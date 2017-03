Voici l'outil mis au point afin de déterminer le nombre de participants à une manifestation

« Je vous ai fait un petit outil de fact-checking pour vérifier combien de personnes max tiennent dans une zone », explique Antony Catel, un développeur.

Pour cela, on intègre une carte Google, on délimite la zone sur laquelle avait lieu la réunion. On décide de la densité de personnes en fonction des images disponibles et qui va de la densité minimale (0,1) à une densité maximale (7 personnes au mètre carré)).

Dans le cas de la manifestation pro-Fillon sur la place du Trocadéro, on s’aperçoit que, même en intégrant une densité maximale de 7, la place peut contenir 120.000 personnes (s’il y a des gens aussi sur les statues, sur les arbres, etc).