Ligue des Champions: malgré le but de Dries Mertens, le Real Madrid élimine le Napoli grâce à un doublé de Sergio Ramos (1-3)

Deux corners, deux têtes de Sergio Ramos et le tenant du titre poursuit sa route. Le Real Madrid, très efficace et vainqueur 3-1 comme à l’aller, s’est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éteignant l’enthousiasme du fantastique public de Naples.

Le Real a été mené au score et a souffert pendant 50 minutes, probablement pas assez pour avoir vraiment peur, mais souffert quand même. Puis Sergio Ramos a décidé en bon capitaine que l’affaire et le suspense avaient assez duré.

Le défenseur central du Real est alors monté sur deux corners. Après avoir placé de la tête le ballon hors de portée de Reina (51e), il a poussé Mertens à la faute (57e), tuant ainsi un match que le Belge pensait pourtant avoir parfaitement allumé (24e). Dans le temps additionnel, le but de Morata, anecdotique, en dit surtout long sur la cruauté espagnole.

Avec neuf buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison, Ramos conforte son statut de défenseur le plus décisif de son époque, d’assez loin.

« El Capitan » camoufle quand même un peu les insuffisances et la petite forme actuelle du Real qui avec trois buts au San Paolo a quand même été généreusement récompensé d’une performance assez pauvre, au moins jusqu’à l’heure de jeu.

Pour Naples il n’y a donc pas eu de miracles car comme le répète souvent l’entraîneur Maurizio Sarri, « pour les miracles, il y a Padre Pio ».

Mais son équipe a quand même réussi la première période dont toute une ville rêvait. Dans un stade qui était rempli plus de deux heures avant le coup d’envoi et dans une ambiance invraisemblable, ses joueurs ont alors constamment défié ceux d’en face, sans crainte de se faire prendre en contre.

Petits formats

Les Napolitains n’avaient pourtant pas caché avant le match qu’ils étaient bien plus ennuyés à l’idée de ne pas prendre de but qu’à celle d’en avoir deux à inscrire.

La suite leur a donné raison mais avant le show Ramos, on avait surtout vu les petits formats de l’attaque italienne multiplier les initiatives et tournicoter autour de Pepe, Ramos ou Casemiro, parfois transformés en patauds géants.

Un tir de Hamsik (7e), un autre d’Insigne (14e), un corner direct de Ghoulam faisaient vivre l’ambiance mais ce n’était rien à côté de l’ouverture du score qui faisait exploser le monstre de métal qu’est le vieux stade San Paolo.

Sur le coup, Naples avait soudain trouvé un peu de vitesse, quelques mètres de profondeur, et une passe sans contrôle de Hamsik lançait Mertens vers un face-à-face victorieux avec Navas.

À la 37e minute, Mertens a ensuite frappé sur le poteau, comme Ronaldo l’avait fait quelques minutes plus tôt (29e) pour l’une des rares occasions madrilènes dans le jeu, et c’est peut-être là que Naples a laissé passer sa chance.

Dans les 30 dernières minutes, le Real a ensuite logiquement contrôlé le match et enfin fait valoir sa maîtrise technique.

Les plus forts ont gagné, nettement au bout du compte, et le San Paolo a continué à chanter. La Ligue des Champions est conservatrice et ne laisse pas beaucoup de place aux surprises. Le Real l’a gagnée 11 fois et vise toujours la 12e.

Le Bayern Munich remet le couvert

Pas de miracle : le Bayern Munich a bien éliminé Arsenal en huitième de finale de Ligue des champions en humiliant à nouveau la troupe d’Arsène Wenger mardi soir à Londres (5-1), comme à l’aller (5-1).

Ils ont pourtant essayé, au moins pendant une période… Mais le Bayern était trop fort et Arsenal a encaissé sa pire défaite à l’Emirates Stadium. Et voilà le club londonien qui se dirige penaud vers une nouvelle saison sans titre majeur, voire vers une nouvelle saison sans titre tout court si Arsenal ne remporte pas la Coupe d’Angleterre au printemps.

Mais surtout, le club anglais, qui échoue à passer le cap des huitièmes pour une septième fois d’affilée, y va dans une ambiance chaotique de fin de règne. Car ce nouveau naufrage et les difficultés en championnat ont peut-être signé la fin de l’ère Wenger, présent depuis près de 21 ans au club, en fin de contrat à la fin de la saison.

En attendant la décision de l’Alsacien et/ou des dirigeants de prolonger ou pas, la révolte gronde dans les tribunes.

Avant le match, un petit groupe de supporters s’était réuni pour demander bruyamment le départ du manager. « Assez, c’est assez » ou « Pas de nouveau contrat » pouvait-on lire sur les pancartes. Des autocollants « Wenger Out » avaient aussi fleuri aux abords de l’Emirates Stadium. Si l’on en croit les sifflets, ils seront peut-être plus nombreux à rejoindre la cohorte dans les jours à venir.

Munich imperturbable

Les dernières semaines ont été un crève-cœur pour le technicien français (67 ans), après trois défaites lors des quatre dernières journées de Premier League, les « Gunners » sont bien trop loin de Chelsea pour espérer aller chercher le sacre. Ils sont sortis des places qualificatives pour la C1, eux qui visent une 19e participation consécutive la saison prochaine.

Pour ne rien arranger, Alexis Sanchez, sur le banc lors de la défaite à Liverpool samedi (3-1), et l’entraîneur semblent en froid, après des rumeurs d’altercation entre coéquipiers la semaine dernière. Ça tombe mal, le Chilien, en fin de contrat la saison prochaine, est peut-être le seul à montrer cette rage de vaincre qui manque tant aux Gunners selon l’ensemble de la presse anglaise.

La déroute 5-1 de l’Allianz Arena laissait peu de place aux atermoiements. Arsenal devait attaquer et espérer installer le doute dans les têtes bavaroises. Raté.

Le Bayern, qui reste sur cinq participations de suite au dernier carré, n’est pas tombé dans l’écueil en offrant un match fou aux « Gunners ».

Carton rouge

Après un premier quart d’heure à l’avantage du Bayern, l’espoir a pris corps grâce à Walcott. Après avoir fait semblant de jouer le une-deux avec Giroud, titularisé de dernière minute après la blessure de Welbeck à l’échauffement, l’Anglais s’enfonçait sur la droite de la surface avant de placer une frappe lourde dans le haut du filet (1-0, 20).

Si le reste de la période a été à l’avantage des Londoniens, ils n’ont jamais pu faire vraiment douter les Bavarois, sûrs d’eux.

Et puis, au retour des vestiaires, Koscielny a bousculé Lewandowski. Penalty et carton jaune pour le défenseur. Puis protestation et carton rouge pour le capitaine français des Gunners.

Le Polonais n’a pas manqué sa chance de tuer les espoirs d’Arsenal (1-1, 55), avec son trentième but en 35 matches cette saison.

Le reste n’avait plus vraiment de sens. Robben (68), Douglas Costa (78) et Vidal par deux fois (80, 85) y sont allés de leur but, devant un Emirates Stadium dépité.

Les Gunners voulaient prouver qu’ils pouvaient être des guerriers et lutter jusqu’au bout pour leurs supporters. Mardi soir, comme à l’aller, ils ont seulement montré qu’ils pouvaient capituler.