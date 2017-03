Chasse à l'homme: ce jeune s'est vanté sur internet du meurtre d'un enfant de 9 ans

Elle n’a pas exclu en outre qu’il ait commis un deuxième meurtre, dont la victime est cette fois-ci une femme.

Alertés par des témoins qui avaient vu une vidéo postée sur le «Darknet», la partie d’internet non référencée dans les moteurs de recherche classiques, les enquêteurs ont trouvé le corps de l’enfant dans la cave du suspect à Herne (ouest), vers 19H30 GMT lundi. La police a immédiatement déclenché une chasse à l’homme, à l’aide d’hélicoptères et de chiens policiers, avant de diffuser mardi matin un avis de recherche visant Marcel Hesse, un jeune homme maigre aux cheveux blonds coupés à ras.

« Une bête de 120 kilos »

Mardi soir, la police de Bochum (ouest) a annoncé que, dans une conversation sur le Net, le jeune homme affirmait en outre «se battre contre une bête de 120 kg». «Elle a montré plus de résistance que l’enfant», a-t-il ajouté, selon la police qui n’exclut pas que ce message soit un faux. «Mais vu le danger, il est nécessaire de prendre au sérieux» ce message, a-t-elle écrit dans un communiqué.

Sans emploi, le suspect a «très peu de relations sociales», porte probablement «des vêtements de camouflage» et «peut réagir violemment», précise l’avis de recherche.

Les enquêteurs n’ont rien livré du contenu exact de la vidéo. «La victime et le possible meurtrier vivaient côte-à-côte», a dit à l’AFP un porte-parole de la police, précisant n’avoir «personne à interroger» sur le mobile du crime. «Nous sommes stupéfaits et choqués et nous partageons la douleur de la famille», a déclaré de son côté Frank Dudda, le maire de la ville.