Mort de Fritz, l'ourson polaire de 4 mois du zoo de Berlin

«Le petit ours polaire Fritz a succombé lundi soir à son hépatite», a indiqué dans un communiqué le Tierpark, l’un des deux zoos berlinois où l’animal était né en novembre. «Nous sommes stupéfaits, très tristes et déprimés. C’est incroyable à quelle vitesse ce petit ours polaire avait conquis nos coeurs», a réagi le directeur du zoo, Andreas Knieriem, cité dans le communiqué.

Né le 3 novembre dans ce zoo de l’est de Berlin, en même temps qu’une jumelle morte peu après la naissance, Fritz venait de passer la phase critique des trois premiers mois durant laquelle les chances de survie d’un ours né en captivité sont très faibles.

Il était le premier ours polaire né depuis 22 ans dans l’ancien zoo de Berlin-Est.

Il avait été trouvé lundi matin apathique auprès de sa mère, Tonja. Des examens avaient révélé qu’il souffrait d’une hépatite sévère et, malgré les soins prodigués, l’ourson est mort lundi soir vers 19H GMT, selon le zoo.

Fritz devait être autopsié mardi matin afin de connaître les causes précises de sa mort, précise le zoo.