Météo: une journée nuageuse avec de la pluie ou de la bruine

Le ciel sera très nuageux avec régulièrement de la pluie ou de la bruine. Sur le relief, des flocons de neige pourront parfois se mêler à la pluie ce matin. Les maxima varieront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés dans l’ouest.

Le vent sera modéré à assez fort et s’orientera du sud au sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 ou 60 km/h.

Ce soir et en début de nuit, nous prévoyons encore beaucoup de nuages et des périodes de pluie ou de la bruine. En seconde partie de nuit, le temps deviendra plus sec sur le nord du pays. Les minima, assez élevés, oscilleront entre 6 et 10 degrés. Le vent sera modéré à assez fort d’ouest à sud-ouest avec des pointes à 50 km/ h. À la mer, le vent soufflera provisoirement fort.