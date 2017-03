Pour la Journée internationale de la Femme, Brussels Airlines opère des vols vers Berlin avec des équipages 100% féminins

Sous le slogan de #BeBoldForChange, la Journée internationale de la Femme est organisée partout dans le monde pour souligner une fois de plus l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes et en particulier la nécessité d'un monde meilleur et plus inclusif.

Brussels Airlines contribue à une action symbolique en opérant plusieurs vols vers/de Berlin, l'une des liaisons les plus fréquentées du réseau Brussels Airlines, avec des équipages féminins. Ce sont entre autres Céline, Lisa, Isabelle, Sofie, Marion, Stéphanie, Greet, Caroline, Kathleen, Audrey, Evelien et Valérie, qui accueillent aujourd'hui les passagers Brussels Airlines à bord des vols à destination de la capitale allemande. D'autres membres du groupe Lufthansa, tels que SWISS, Austrian et Lufthansa suivent l’exemple et volent au départ de Francfort, Munich, Düsseldorf, Genève et Vienne vers Berlin Tegel avec des équipages 100% féminins.

Aujourd'hui, c'est également le coup d'envoi des événements touristiques les plus importants au monde, avec l’ITB Berlin (Bourse Internationale du Tourisme).

Brussels Airlines emploie actuellement 1.810 femmes et 1.749 hommes. Les femmes sont légèrement majoritaires (51%). Elles sont employées dans toutes les parties de l'entreprise: au sein du management, personnel de cabine, pilotes (10% des pilotes et 72% du personnel de cabine sont des femmes), personnel au sol à l'aéroport, maintenance, Brussels Airlines Cargo et dans toutes les prestations de service/administration.

Brussels Airlines a une politique des ressources humaines mettant fortement l'accent sur les initiatives visant à créer un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Le régime à temps partiel, les horaires de travail flexibles, les congés sabbatiques et le travail à domicile, ne sont que quelques-unes des possibilités que Brussels Airlines offre à son personnel pour permettre un juste équilibre entre le travail et la famille.