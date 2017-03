Journée des droits des femmes: la députée Nawal Ben Hamou dénonce les propos sexistes qu'elle reçoit quotidiennement

« Voici ici un bref aperçu des messages que je reçois quotidiennement dans ma boîte de réception liée à mes comptes facebook professionnels. J’ai volontairement fait l’impasse sur les plus obscènes.Vous serez peut-être d’accord de dire, comme moi, que le sexisme n’en est pas moins insultant parce qu’il prend la forme d’une boutade, d’une invitation ou de compliments à la chaîne… », commente la députée fédérale Nawal Ben Hamou (PS)

« En tant que mandataire politique, comme beaucoup de mes collègues, j’utilise les réseaux sociaux pour permettre aux citoyens de me contacter rapidement. Je suis à leur service pour répondre à des questions précises, les aiguiller, entendre leurs revendications et les informer du travail réalisé dans le cadre de mes fonctions. Mais trop souvent, ma messagerie privée (liée à mes comptes professionnels) sur Facebook se transforme en une véritable succursale de Tinder ! De jolis compliments ponctuent parfois certaines conversations sérieuses, rien de grave. Je réceptionne même de véritables déclarations d’amour, bon, un peu gênant.

Mais quand ce sont des messages irrespectueux, quand ils se font insistants, que leur seul objectif de cette prise de contact (censée être professionnel pour moi) est de connaitre mon état civil et qu’à coups de « t’es belle » certains s’acharnent à vouloir décrocher un rendez-vous au restaurant ou ailleurs. Quand j’ai terminé de répondre, pour la cinquième fois de la journée que, oui, je suis une femme mariée et que, non, mon profil Facebook n’a pas pour utilité d’attirer en masse les dragueurs invétérés. Quand l’ensemble de mon travail en tant que Parlementaire est complètement éludé au profit de caractéristiques physiques que certains hommes se donnent le droit de juger et de commenter par message espérant une réaction de ma part. Et quand finalement, dans certains messages ma qualité de Députée est conditionnée à ma façon de répondre ou pas aux invitations de ces hommes, je prends conscience, plus que jamais, de l’utilité de la journée internationale des droits des femmes et du combat féministe de manière générale », déclare Nawal Ben Hamou sur son site internet.

On se souvient qu’en 2014, la députée Nawal Ben Hamou avait déjà eu des remarques sexistes de la part de son collègue député Jean-Jacques Flahaux, en pleine séance du parlement. Ce dernier avait parlé de Nawal Ben Hamou dans ces termes « Je tenais à félicier notre nouvelle collègue. Elle parle bien. Elle est intelligente. Et moi, je peux me le permettre, elle est jolie. Mais j’ai un peu l’impression que c’est Alice aux pays des merveilles ». Des propos que Nawal Ben Hamou avait déjà condamnés à l’époque.