Mauvaise nouvelle sur le front de la météo: il pleuvra finalement tous les jours jusqu'à dimanche

Les périodes de pluie se succéderont mercredi, avec des maxima de 7 à 12 degrés. Le temps sera similaire ce soir et cette nuit. Demain/jeudi, il fera d’abord encore gris avec quelques pluies, avant une relative amélioration et le retour d’éclaircies.

Jeudi, le ciel sera d’abord encore très nuageux avec quelques pluies, plus marquées dans le centre et l’est du pays. Quelques éclaircies pourront ensuite se manifester, excepté dans le sud, mais une averse restera possible. Les maxima iront de 9 à 13 degrés.

La nuit de jeudi à vendredi, le temps deviendra sec sur toutes les régions avec d’abord de belles éclaircies. En seconde partie de nuit, des brumes, bancs de brouillard et nuages bas se formeront. Il faudra se méfier de la formation de plaques de givre. Minima entre -2 et +2 degrés.

Vendredi matin, la grisaille sera encore bien présente, avec des nuages bas, brumes et/ou brouillards. Ensuite, de belles éclaircies feront graduellement leur retour. Les maxima s’échelonneront entre 9 et 11 degrés en Haute Belgique et de 12 à 14 degrés ailleurs.

Samedi, la journée commencera avec des éclaircies avant l’arrivée par l’ouest d’une zone de faibles pluies ou bruines. Les maxima oscilleront autour de 12 degrés dans le centre. Dimanche, il fera très nuageux avec des périodes de pluie et des températures similaires à la veille.

La pluie quittera finalement le pays lundi par l’est et le soleil reviendra. Les maxima seront proches de 11 degrés.