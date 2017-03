La Belgique parmi les pays à offrir les meilleures conditions à l'entrepreneuriat féminin

La Belgique se classe sixième du «Mastercard Index of Women Entrepreneurs» répertoriant 54 pays selon leur offre de conditions en faveur de l’entrepreneuriat féminin, indique mercredi Mastercard. A la sortie du top cinq, elle est devancée par la Nouvelle-Zélande, le Canada, les Etats-Unis, la Suède et Singapour.

L’étude a analysé 54 économies nationales, représentant 78,6% de la main d’œuvre féminine mondiale, sous la spectre de 12 indicateurs et 25 sous-indicateurs. Il en ressort que des conditions favorables solides, telles l’accès aux dispositifs d’aide financière et la facilité de mener des affaires, ouvrent la voie à la croissance des entreprises menées par des femmes. «Ces conditions favorables sont essentielles pour surmonter les deux principaux obstacles qui découragent le plus les femmes à se lancer dans l’entrepreneuriat: les préjugés culturels et les faibles perspectives d’évolution professionnelle», selon Mastercard.

Sans surprise, ce sont les pays développés qui occupent le haut du classement. La Belgique est sixième. Une place qui s’explique d’une part par «l’économie saine» du pays mais surtout par ses conditions particulièrement favorables «comme l’accès à l’éducation et à la formation ou à des services et produits financiers», selon Valerie Nowak, Country Manager Belux Mastercard.

Si les conditions sont meilleurs chez nous que dans la plupart des autres pays, cela n’implique pas forcément que le taux d’entrepreneuriat féminin y est supérieur. Pour ce point, la Belgique est éjectée du top 10 par des pays à faible revenu où les femmes sont plus motivées par le besoin que par la volonté.

En Ouganda, 34,8% des entrepreneurs sont des femmes, la proportion atteint 31,6% au Bengladesh et 31,4% au Vietnam, alors qu’en Belgique, elle dépasserait à peine le quart (26,2%) selon Mastercard. D’après le tableau de bord des PME présenté le mois dernier, l’entrepreneuriat féminin représenterait cependant 33% des entreprises belges en 2015.