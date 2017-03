La femme de Michel Delpech dénonce: "La façon dont on lui a annoncé la récidive de son cancer, c'était d'une violence…" (vidéo)

Geneviève Delpech est ainsi revenue sur le combat que le chanteur a livré contre la maladie et l’accompagnement qu’il a reçu.

Elle se rappelle en particulier le moment où le médecin qui était en charge de Michel Delpech lui a annoncé la récidive de son cancer de la gorge et de la langue. « C’était d’une violence… Et encore, c’était Michel, il était connu, ils sont un peu plus attentifs quand même… Mais ils lui ont dit, non seulement, « Je vais vous faire très mal », mais aussi, « Vous ne chanterez plus jamais. » C’était d’une violence inouïe. »

De revenir alors sur les espoirs que continuait à entretenir son mari quant à l’issue de son combat.

« Michel n’a pris conscience de la fatalité de sa maladie que trois mois avant la fin, aux alentours du mois d’octobre 2015. Jusqu’à cette période, bien que conscient de la gravité de son cancer, il ne réalisait pas qu’il allait en mourir. Je revois son regard quand les médecins sont venus à Neuilly et lui ont dit qu’ils allaient l’envoyer en soins palliatifs. Michel leur a dit : « Mais… les soins palliatifs, ça veut dire que je vais mourir, alors ? » Ils lui ont répondu que, oui, il allait mourir de cette maladie mais qu’ils ne savaient pas quand, que ça pouvait prendre six mois ou un an. J’ai vu Michel devenir blême et j’ai lu la peur dans ses yeux.