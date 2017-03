Attention au challenge destructeur de la "baleine bleue" qui pousserait au suicide: au moins 3 jeunes borains concernés

Un nouveau challenge destructeur et dangereux a malheureusement fait son apparition… Il est nommé « Blue whale », ce qui veut dire « Baleine Bleue ». La légende veut en effet que la baleine bleue vienne s’échouer sur la plage pour y mourir. Ce challenge pousse les jeunes à se suicider au terme de 50 défis plus dangereux les uns que les autres…

La police boraine tient à mettre en alerte les écoles et les familles de la région. Au moins trois cas ont déjà été détectés…

Les jeunes doivent en fait relever des défis plus hallucinants les uns que les autres. La police donne quelques exemples : « Jour 2 : Lève toi à 04.20 heures et regarde des vidéos effrayantes. Jour 3 : scarifie-toi. Jour 14 : coupe-toi les lèvres. Jour-17 : Monte sur le toit et assieds-toi sur bord. Jour 26 : Tu obtiens la date de ta mort. Jour 28 : Ne parle à personne. Jour 50 : Saute du toit ou pends-toi… »

À chaque étape, les jeunes se photographient et publient sur les réseaux sociaux.

La police lance un appel sur son facebook : « A mes amis les plus jeunes, je vous invite à être particulièrement attentifs à vos amis, vos connaissances. Vous devez absolument parler de chaque situation suspecte à une personne de confiance. Au besoin, je suis disponible par tchat. Aux parents, aux enseignants, je vous demande également la vigilance. Si des comportements suspects devaient être détectés, je vous invite à vous présenter immédiatement à la police. »

Ce challenge est semble-t-il originaire de Russie. Il est passé par la France. Plus d’une centaine de jeunes dans le monde seraient décédés en y participant. Une enquête a en tout cas été ouverte par la police boraine.